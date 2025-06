DAR A VOLTA POR CIMA

Buscando reagir na temporada, Vitória quer vencer o Corinthians em São Paulo pela 2ª vez na história

Leão tenta repetir a façanha de 2017 para subir na tabela do Brasileirão

Pedro Carreiro

Publicado em 1 de junho de 2025 às 05:00

Vitória Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O Vitória vai em busca do improvável para tentar reagir na temporada. Vindo de uma eliminação dolorosa na Copa Sul-Americana, somando apenas quatro vitórias nos últimos 21 jogos e ocupando a 17ª colocação do Brasileirão, com nove pontos, o Leão da Barra encara o Corinthians neste domingo (1º), às 18h30, na Neo Química Arena, pela 11ª rodada da Série A. O objetivo é repetir um feito raro: vencer o Timão fora de casa, algo que a equipe baiana só conseguiu uma vez na história. >

Ao longo da história, as duas equipes já se enfrentaram 45 vezes, com amplo dominio da equipe paulista: 26 vitórias do corintianas, 13 empates e apenas seis triunfos do rubro-negros. Jogando em solo paulista, a dominância é ainda maior: foram 19 vitórias alvinegras, cinco empates e apenas uma vitória do Leão em 25 jogos.>

Mas é nesta única vitória, conquistada em 2017, em jogo válido pela 21ª rodada da Série A, que o Vitória vai tentar se inspirar para voltar à Salvador com os três pontos na bagagem e a confiança renovada. >

Naquela ocasião, o Vitória se encontrava na 19ª colocação, enquanto o Corinthians era o líder do campeonato e estava há 34 jogos sem perder na temporada. Se tudo apontava para uma vitória corintiana, quando a bola rolou, a realidade foi outra: o Leão levou a melhor e venceu por 1 a 0, com gol marcado por Trellez, após receber passe de Neilton. >

Além de se espelhar no feito de 2017, o Leão da Barra também pode tentar tirar proveito da ausência de Yuri Alberto para conquistar a vitória. Artilheiro e principal jogador da equipe paulista na temporada com 13 gols e uma assistência em 35 jogos, o atacante está fora do confronto por conta de uma lesão na coluna e será uma ausência sentida para a equipe de Dorival Júnior. >