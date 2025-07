MOBILIDADE

Salvador terá ônibus extra em treze linhas durante horários de pico

Medida começa a valer nesta terça-feira (22)

Elaine Sanoli

Publicado em 21 de julho de 2025 às 21:18

Ônibus de Salvador Crédito: Ascom/Semob

A partir desta terça-feira (22), Salvador passa a ter treze linhas de ônibus reforçando o transporte público com partida das estações Pirajá, Mussurunga e Águas Claras com destino à avenida Suburbana, Bairro da Paz, Stella Maris, entre outros. De acordo com a Secretaria de Mobilidade (Semob), outras quatro linhas também foram criadas. >

Estação Pirajá

A linha 1342-03 - Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira (via Ligação Lobato/BR324) terá seu atendimento substituído pela linha 1344 - Estação Pirajá – Bonfim/Ribeira (via Ligação Lobato/BR324). A nova linha vai atender a região da Cidade Baixa, passando pela Ribeira, Bonfim, indo até Mont Serrat. A linha fará 35 viagens nos dias úteis com intervalos de 24 minutos, em média. A linha também irá operar aos sábados, com 21 viagens, e 20 viagens aos domingos e feriados. >

Saindo da Estação Pirajá, a 1344 passará pelas ruas da Indonésia, Paquistão Daome, Ligação Lobato/Pirajá, av. Afrânio Peixoto, Rua Luiz Maria, Rua do Imperador, Largo dos Mares, av. Fernandes da Cunha, Largo de Roma, av. Dendezeiros, Largo da Baixa do Bonfim, Rua Travassos de Fora, Rua Visconde de Caravelas, Largo da Madragoa, Rua Lélis Piedade, Rua Júlio David, Rua Porto dos Tainheiros, chegando ao Largo da Ribeira. Já na volta para a estação, a linha irá passar pela Rua Lélis Piedade, Largo da Madragoa, Rua Visconde de Caravelas, Rua Travassos de Fora, Largo da Baixa do Bonfim, Largo do Bonfim, Rua Teodósio Rodrigues de Faria, Rua Plínio Lima, Rua Rio São Francisco, Rua Rio Sergy Mirim, Rua Rio Itapicuru, Rua Rio Jacuípe, Rua da Imperatriz, Largo da Boa Viagem, Avenida Luiz Tarquínio, Largo de Roma, Rua Frederico Lisboa, Avenida Fernandes da Cunha, Largo dos Mares, Largo da Calçada, Rua Fernandes Vieira, Rua Luiz Maria, Av. Afrânio Peixoto, Ligação Lobato/BR324, Alça do Viaduto da BR 324, Rua da Estrada Nova Esperança, chegando ao Terminal Pirajá.>

Ainda na Estação Pirajá, seis linhas terão seu atendimento ampliado para melhoria no atendimento na região da avenida Afrânio Peixoto (Suburbana), identificada durante pesquisa de observação no trecho. A linha 1550 - Estação Pirajá – Alto de Coutos, passará de 71 para 72 viagens, enquanto a sua linha filha 1550-01 passará de 13 para 14 viagens; e a linha 1655-02 - Alto de Santa Terezinha/Rio Sena - Estação Pirajá também terá seu atendimento ampliado em dias úteis, passando de 11 para 13 viagens. >

Já as regiões de Alto do Cabrito e Boa Vista do Lobato também terá seu atendimento melhorado, após conversas com a comunidade local. A linha 1647-01 - Estação Pirajá – Boa Vista do Lobato passará de 19 para 21 viagens, a 1647-02 - Estação Pirajá – Alto do Cabrito irá ampliar de 22 para 24 viagens, e a 1647-05 - Boa Vista do Lobato – Estação Pirajá passará a fazer 03 viagens. >

Estação Mussurunga

Para atender aos usuários da Estação Mussurunga, serão criadas duas novas linhas. A 1057-01 - Bairro da Paz – Estação Mussurunga fará uma viagem nos dias úteis, saindo da Estação às 04h35, nas primeiras horas do dia, e a linha 1078-01 - Bairro da Paz – Estação Mussurunga fará 21 viagens em dias úteis, 13 viagens aos sábados e 12 aos domingos, e não atenderá a Ladeira do Abaeté e ao Terminal de Itapuã.>

Além da criação destas linhas, outras duas terão ampliação no numero de viagens em dias úteis. A linha 1049-01 - Alto do Coqueirinho - Estação Mussurunga passará de 05 para 06 viagens, enquanto a 1057 - Estação Mussurunga – Bairro da Paz fará 33 viagens diariamente.>

Estação Águas Claras

Por conta das obras de duplicação que estão sendo realizadas na BA 528, a (Estrada do Derba) para implantação do VLT, as linhas do Terminal Águas Claras estão sofrendo atrasos em razão dos congestionamentos no seu entorno, principalmente nos horários de pico. Para minimizar os impactos, no turno da tarde, a partir das 16h, a operação já está sendo feita por demanda, ou seja, não necessariamente a saída dos ônibus seguem um horário determinado, e os veículos que chegam na estação são direcionados para as linhas com maior fluxo de usuários aguardando.>

A região de Valéria ganhará uma nova linha, a 1710-03 - Terminal Águas Claras – Valéria R1, que fará 04 viagens em dias úteis, durante o pico da tarde, com primeira viagem às 17h20 e a última às 18h40. Além disso, a viagem bairro – terminal realizada de forma expressa, ou seja, sem parada nos pontos, o que que garante mais rapidez no retorno do veículo e melhoria no atendimento. Além disso, serão ampliadas as viagens da linha 1710-01 - Terminal Águas Claras – Valéria R 1, de 05 para 06, e da 1711-01 - Valéria - Terminal Águas Claras R2, que passará de 09 para 13 viagens em dias úteis. A linha 1717-01 - Vista Alegre/Hospital do Subúrbio – Terminal Águas Claras também ganhará uma viagem a mais, passando de 05 para 06 viagens.>