NOVIDADE NO RUBRO-NEGRO

Vitória acerta com ex-Santos para comandar o futebol do clube

Neste domingo (1º), o time enfrenta o Corinthians após duas derrotas seguidas no Brasileiro

Monique Lobo

Publicado em 31 de maio de 2025 às 17:20

Vitória Crédito: Victor Ferreira/ Ec Vitória

Em crise na temporada, o Vitória anunciou um novo nome para a diretoria. Trata-se de Gustavo Vieira de Oliveira, que chega para o cargo de Executivo Futebol. Ele será responsável pela reformulação do elenco prometida pelo presidente Fábio Mota. >

“Estamos contratando um executivo de futebol para melhorar nossa diretoria. O critério é minimizar os erros nas contratações. Parada do Brasileiro, vamos ter tempo hábil para reavaliar, contratar e fazer essa reflexão [...] Temos que trazer quatro, cinco, seis peças. Muitos jogadores que estão no Vitória hoje vão deixar o Vitória e outros vão chegar no Vitória”, disse Fábio Mota na sexta-feira (30), em entrevista coletiva.>

O Esporte Clube Vitória anuncia a chegada de Gustavo Vieira de Oliveira para o cargo de Executivo de Futebol.



Com passagens por clubes como Santos e São Paulo, Gustavo chega para fortalecer o futebol do Leão e contribuir nos próximos desafios.



Seja bem-vindo ao Vitória,… pic.twitter.com/QV7EAxy6Eq — EC Vitória (@ECVitoria) May 31, 2025

O novo dirigente já acompanha a delegação rubro-negra em São Paulo, neste final de semana, onde o time enfrenta o Corinthians no domingo (1º). No dia seguinte, ele vai ser apresentado oficialmente no clube.>

“Estou muito motivado e feliz em ser convocado para esse desafio. Defender as cores do Vitória é uma honra para qualquer profissional do futebol. Tenho certeza de que faremos um grande trabalho que atenderá às expectativas da Nação Rubro-Negra”, declarou Vieira. >

Filho de Sócrates, ídolo justamente do Corinthians, Gustavo é advogado com especialização em Gestão do Esporte. Ele já exerceu a função de diretor executivo em uma passagem muito rápida pelo Santos, que durou dois meses, em 2018, e pelo São Paulo, em 2013 e 2016. >

Antes disso, jogou nas categorias de base do São Paulo.>