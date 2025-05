FÁBRICA DE TALENTOS

Vitória negocia retorno de volante formado na base rubro-negra

Formado nas categorias de base do Leão, Zé Welison estreou no time profissional em 2014

Alan Pinheiro

Publicado em 30 de maio de 2025 às 17:42

Vitória negocia retorno do volante Zé Welison Crédito: Mateus Lotif/ Fortaleza EC

Perto da abertura da próxima janela de transferências, o Vitória já se movimenta no mercado para reforçar o elenco comandado por Thiago Carpini. Desta vez, o nome que negocia com o rubro-negro é de Zé Welison, volante do Fortaleza. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Afonso Ribeiro, do jornal O Povo, e confirmada pelo CORREIO. A direção rubro-negra ainda negocia o formato da possível chegada.>

Formado nas categorias de base do Vitória, Zé Welison estreou no time profissional em 2014, quando entrou em campo 38 vezes na temporada. Entre momentos de altos e baixos, o jogador ficou na Toca do Leão até 2018. Na ocasião, o volante foi emprestado e, posteriormente, comprado pelo Atlético-MG.>

Pelo Leão, foram 113 jogos completos, seis gols marcados com a camisa rubro-negra e dois estaduais conquistados. Além do Fortaleza, Zé Welison defendeu Botafogo e Sport. No clube cearense, já são 146 partidas, nove gols e seis assistências. Atualmente, o jogador tem seis jogos pelo Campeonato Brasileiro. Caso entre diante do Flamengo, neste domingo (1º), não poderá defender outra equipe na competição.>