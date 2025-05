MUNDIAL DE CLUBES

Los Angeles FC x América-MEX: onde assistir, horário e escalações

A partida acontece no BMO Stadium, em Los Angeles

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de maio de 2025 às 19:30

Los Angeles FC Crédito: Divulgação/FIFA

Em jogo único que define a última vaga no Grupo D do Mundial de Clubes da FIFA, Los Angeles FC e América do México se enfrentam na noite deste sábado (31), às 23h30 (de Brasília), no BMO Stadium, em Los Angeles. A partida terá transmissão ao vivo e gratuita no DAZN (streaming) e CazéTV (YouTube).>

Los Angeles FC

O LAFC vive bom momento na temporada, com oito jogos de invencibilidade na MLS (três vitórias e cinco empates), mas vem de dois empates seguidos por 2 a 2. Comandado por Steven Cherundolo, o time californiano conta com nomes experientes como Hugo Lloris e Olivier Giroud, além do artilheiro Denis Bouanga, que soma 10 gols em 2025.>

América-MEX

O América vive uma era vitoriosa no futebol mexicano, com um tricampeonato consecutivo (Apertura 2023, Clausura 2024 e Apertura 2024). A equipe de André Jardine é a maior campeã do México e conta com jogadores de destaque como Henry Martín, Álvaro Fidalgo e Jonathan dos Santos.>

Prováveis escalações de Los Angeles FC x América-MEX

Los Angeles FC: Hugo Lloris; Sergi Palencia, Eddie Segura, Aaron Long, Artem Smolyakov; Igor Jesus, Marco Delgado, Frankie Amaya; Nathan Ordaz, Jeremy Ebobisse e Denis Bouanga. Técnico: Steven Cherundolo.>