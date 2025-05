SÉRIE B

Atlético-GO x Goiás: onde assistir ao vivo, horário e escalações

A partida acontece no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia

Alan Pinheiro

Publicado em 31 de maio de 2025 às 14:30

Atlético-GO Crédito: Bruno Corsino/ACG

O clássico goiano promete agitar a 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, às 18h30, neste sábado (31), no Estádio Antonio Accioly, em Goiânia. O Atlético-GO, em busca de recuperação na tabela, recebe o Goiás, líder isolado da competição. Confira onde assistir ao vivo, o horário da partida, análise das equipes e as prováveis escalações.>

Onde assistir Atlético-GO x Goiás ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelo serviço de streaming Disney+ (pay-per-view).>

Atlético-GO

O Dragão tenta se reencontrar com a vitória para se afastar da parte inferior da tabela. Com apenas 11 pontos conquistados, a equipe comandada por Fábio Matias ocupa a 14ª colocação e vê no clássico uma oportunidade de ganhar moral e subir na classificação. A defesa tem sofrido, e o setor ofensivo precisa ser mais efetivo para o time engrenar.>

Goiás

Vivendo excelente fase, o Esmeraldino lidera a Série B com 20 pontos e chega confiante ao clássico. Sob o comando de Vagner Mancini, a equipe apresenta equilíbrio entre defesa e ataque, com destaque para a consistência tática e as boas atuações de Anselmo Ramón e Pedrinho. O objetivo é manter a liderança e abrir vantagem sobre os concorrentes diretos.>

Prováveis escalações de Atlético-GO x Goiás

Atlético-GO: Vladimir; Raí Ramos, Alix Vinicius, Matheus Felipe e Conrado; Robert, Luizão e Rhaldney; Pottker, Marcelinho e Sandro Lima. Técnico: Fábio Matias.>