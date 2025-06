PÁGINA VIRADA

Após eliminação, Jamerson garante foco na Série A e valoriza empate contra o Corinthians

Com o ponto somado fora de casa, o Leão saiu da zona de rebaixamento

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de junho de 2025 às 20:55

Jamerson valorizou o empate contra o Corinthians Crédito: Reprodução

O ânimo após uma eliminação nunca é bom, mas o Vitória voltou ao Campeonato Brasileiro com uma estratégia definida para mostrar uma esperança ao torcedor rubro-negro. Além de seguir a cartilha definida por seu treinador, o Leão conseguiu somar um ponto diante do Corinthians após empatar sem gols com a equipe paulista na Neo Química Arena. Na saída de campo, o lateral esquerdo Jamerson valorizou o ponto conquistado.>

O nosso foco agora é total no Campeonato Brasileiro. Sabemos [da força] do adversário aqui, sabemos que é um jogo difícil e conseguimos empatar. Vamos valorizar esse ponto e agora conseguirmos mais no Brasileiro Jamerson Jogador do Vitória

Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro 1 de 7

O jogo entre Vitória e Corinthians foi marcado por duas claras estratégias. Enquanto o time paulista dominou as ações com bola e pouco sofreu durante os 90 minutos, o Leão retrancou para se defender e buscar um contra-ataque. A primeira etapa contou com mais chances para os alvinegros, assim como os últimos 45 minutos. No entanto, o final da partida contou com uma crescente da equipe rubro-negra.>