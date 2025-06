SUSPENSOS

Vitória perde três jogadores para confronto contra o Cruzeiro

Atletas do Leão receberam o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians e não jogam na 12ª rodada

O ânimo após uma eliminação nunca é bom, mas o Vitória voltou ao Campeonato Brasileiro com uma estratégia definida para mostrar uma esperança ao torcedor rubro-negro. Além de seguir a cartilha definida por seu treinador, o Leão conseguiu somar um ponto diante do Corinthians após empatar sem gols com a equipe paulista na Neo Química Arena. Apesar do motivo para comemorar, o clube baiano não vai contar com três jogadores na próxima partida.>

O zagueiro Lucas Halter, o volante Ricardo Ryller e o atacante Janderson receberam o terceiro cartão amarelo diante do Corinthians e estão suspensos para a 12ª rodada do Brasileirão, quando o Vitória recebe o Cruzeiro, no Barradão. Com data marcada para o dia 12 de junho, a partida começa às 19h.>

O jogo entre Vitória e Corinthians foi marcado por duas claras estratégias. Enquanto o time paulista dominou as ações com bola e pouco sofreu durante os 90 minutos, o Leão retrancou para se defender e buscar um contra-ataque. A primeira etapa contou com mais chances para os alvinegros, assim como os últimos 45 minutos. >