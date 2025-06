SOLIDEZ DEFENSIVA

Vitória segura Corinthians em São Paulo, empata e sai do Z-4

Rubro-negros entraram em campo com uma postura defensiva e saíram da Neo Química Arena com um ponto somado

Alan Pinheiro

Publicado em 1 de junho de 2025 às 20:29

Gabriel Baralhas em Vitória x Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro Crédito: Victor Ferreira/EC Vitória

O ânimo após uma eliminação nunca é bom, mas o Vitória voltou ao Campeonato Brasileiro com uma estratégia definida para mostrar uma esperança ao torcedor rubro-negro. Além de seguir a cartilha definida por seu treinador, o Leão conseguiu somar um ponto diante do Corinthians após empatar sem gols com a equipe paulista na Neo Química Arena. O resultado da partida, válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, tirou o clube baiano do Z-4.>

O jogo entre Vitória e Corinthians foi marcado por duas claras estratégias. Enquanto o time paulista dominou as ações com bola e pouco sofreu durante os 90 minutos, o Leão retrancou para se defender e buscar um contra-ataque. A primeira etapa contou com mais chances para os alvinegros, assim como os últimos 45 minutos. No entanto, o final da partida contou com uma crescente da equipe rubro-negra.>

Com o resultado, o clube baiano sai da zona de rebaixamento por ter vantagem sobre o Fortaleza nos critérios de desempate. Agora, o time vai ter 11 dias para o técnico Thiago Carpini ajustar a equipe. O Leão volta a campo no próximo dia 12 contra o Cruzeiro, no Barradão, às 19h, em jogo válido pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.>

O JOGO

Mesmo com a eliminação no meio de semana, o treinador Thiago Carpini optou por manter o esquema com três zagueiros e três homens de frente. A escalação titular colaborou com a estratégia de tentar segurar os ataques alvinegros e buscar explorar os contra-ataques da equipe mandante.>

No início do confronto, o cenário visto foi exatamente como o imaginado. O Corinthians pressionou o Vitória desde o primeiro minuto. Logo no início do confronto, os rubro-negros viram Talles Magno pisar dentro da área e perder para Edu na disputa corporal, além do chute forte de Bidu, que desviou no zagueiro do Leão.>

Com o cerco do rival montado para atacar os baianos, restava aos rubro-negros usar da velocidade para avançar no campo, já que o meio de campo do Corinthians não deixava espaço para o Vitória construir por dentro. No entanto, os comandados de Carpini não tinham sucesso no ataque. Além dos erros técnicos cometidos, a marcação adversária não permitiu espaço para triangulações.>

A única finalização do Leão no primeiro tempo ocorreu aos 38 minutos. Após um lançamento para a frente, a bola quicou entre os zagueiros e os volantes do Corinthians e sobrou para Janderson. O camisa 39 brigou e tocou para Renato Kayzer, que emendou o chute de primeira na entrada da área para a defesa de Hugo Souza.>

Na volta do intervalo, apenas uma substituição nas duas equipes. Dorival Júnior tirou seu centroavante e deixou Memphis Depay centralizado, com o argentino Rodrigo Garro como armador. Como a proposta de se defender dentro dos domínios do Corinthians era clara, foi dessa forma que o Vitória voltou ao campo no segundo tempo.>

O tempo foi passando e o Leão foi sendo cada vez mais dominado pelo Corinthians, que obrigou o time visitante a colocar os 11 homens dentro de sua área. O ímpeto ofensivo dos paulistas esbarrava na defesa rubro-negra, que conseguiu segurar as finalizações dos donos da casa. >

Os últimos 15 minutos da partida contaram com uma crescente do Vitória. Dentro dessa faixa de tempo, o Leão passou a ganhar as disputas no meio de campo e conseguiu construir suas melhores chances de balançar as redes de Hugo Souza. Essa melhora ocorreu junto à entrada de Ricardo Ryller em campo, o que mudou a estrutura do time, passando a atuar com três volantes e quatro homens na linha defensiva.>

Em um contexto melhor, o Leão segurou o Corinthians e, sem deixar de atacar, terminou a partida com chances de somar mais pontos. No entanto, dado o momento de instabilidade na temporada, o ponto somado em São Paulo mostra a capacidade do Vitória em poder se reinventar, dado que o time saiu de campo pela primeira vez na Série A sem tomar gols.>

FICHA TÉCNICA

Corinthians 0 x 0 Vitória – 11ª rodada da Série A do Brasileirão 2025 >

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Cacá, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (José Martínez), Maycon e Breno Bidon; Talles Magno, Hector Hernández (Garro) e Memphis (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior>

Vitória: Lucas Arcanjo; Claudinho (Ricardo Ryller), Edu, Lucas Halter, Zé Marcos e Jamerson; Baralhas e Ronald; Lucas Braga (Fabri), Janderson (Gustavo Mosquito) e Renato Kayzer. Técnico: Thiago Carpini>

Estádio: Neo Química Arena, em São Paulo>

Gols: Sem gols>

Cartões Amarelos: Thiago Carpini, Lucas Arcanjo, Lucas Halter, Janderson, Ricardo Ryller, Zé Marcos (Vitória); André Ramalho, Rodrigo Garro (Corinthians)>

Arbitragem: Felipe Fernandes de Lima, auxiliado por Guilherme Dias Camilo e Fernanda Nandrea Gomes Antunes (Trio de Minas Gerais)>