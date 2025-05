CONHEÇA

'Cidade da cachaça' tem a melhor qualidade de vida da Bahia

IPS Brasil analisa 57 indicadores e revela ranking de cidades baianas; veja quais

Maysa Polcri

Publicado em 30 de maio de 2025 às 06:00

Com pouco mais de 7,3 mil habitantes, Abaíra tem como principal atividade econômica a produção de cachaça Crédito: Reprodução/Google

Uma pequena cidade do centro-sul da Bahia, de 7,3 mil habitantes, recebe o título de cidade com a melhor qualidade de vida da Bahia. Pelo menos é que aponta o Índice de Progresso Social (IPS), que analisa 57 indicadores sociais e ambientais de todos os municípios brasileiros. Abaíra é conhecida como a 'cidade da cachaça' devido a produção artesanal do produto e lidera o top 5 do ranking, que inclui ainda: Madre de Deus, Lauro de Freitas, Valente e Salvador. >

Entre os fatores analisados pelo estudo, que tem metodologia internacional aplicada à realidade brasileira, estão a saúde, educação, saneamento e inclusão social. "O objetivo do IPS é avaliar a qualidade de vida da população através de índices públicos, recentes, exclusivamente sociais e ambientais. O estudo vem de um entendimento de que desenvolvimento econômico não corresponde necessariamente a desempenho social", explica Melissa Wilm, coordenadora do IPS Brasil. >

Por isso, Abaíra aparece em primeiro lugar na lista, mesmo com o rendimento médio dos moradores sendo de 1,6 salário mínimo. Em Salvador, o rendimento da população é quase o dobro: 3,1. A cidade do interior tem a maior proporção de idosos em comparação com crianças da Bahia, segundo revelou o último Censo. Enquanto a proporção média da Bahia é de 56 idosos a cada 100 crianças, em Abaíra a é de 137 a cada 100. >

Confira a qualidade de vida da sua cidade aqui. >

Abaíra é reconhecida pela cobertura vacinal elevada, acesso a saneamento básico, inclusão social, segurança e qualidade do meio ambiente. A nota da cidade, segundo o levantamento, é de 63,25 - maior do que a média do estado, que é de 57,67. O engenheiro sanitarista Jonatas Sodré avalia a importância do saneamento básico para a qualidade de vida da população. "Quem mais sofre com a falta de saneamento são as crianças e idosos, o que impacta diretamente as vidas das mães, que precisam ficar em casa para cuidar. Muitas vezes, nas periferias, isso diminui a renda familiar", explica. >