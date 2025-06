FILIPE ESCANDURRAS

'Me perguntou quem era o dono do meu próprio carro. Será que foi preconceito?', questiona cantor

O cantor ainda revelou que sofre com situações como essa todos os dias

O músico Filipe Escandurras, que comemora 34 anos neste domingo (1º), usou suas redes sociais para contar que, recentemente, foi questionado por um homem sobre quem era o dono do seu próprio carro. "Ele achou que eu era motorista de alguém. Será que foi preconceito?". O cantor ainda revelou que sofre com situações como essa todos os dias. "Sem descanso, todo dia um episódio diferente, um olhar diferente. Se você reparar, eu nem abordo esse tipo de assunto aqui. Porque vai ficar cansativo, porque são todos os dias" >

Ao mesmo tempo em que comemorava o feito, o cantor se mostrou preocupado em ser julgado pela atitude, de parecer uma demonstração de ostentação. "As vezes eu me sinto coagido, quero compartilhar algumas coisas, mas fico receoso do que vão pensar, do que vão achar", revelou, acrescentando em seguida que tudo que ele possui é lícito. "Imposto pago, tudo organizado, sem tigrinho, sem trapaça, ainda assim eu fico preocupado com o que vão achar, pensar ou falar", explicou, afirmando ainda que trabalha demais e lutou para viver tudo isso, sem passar por cima de ninguém.>