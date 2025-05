ACASO?

Médica revela por que acordamos às 3h da madrugada, às vezes

Como preparar o corpo e a mente para uma boa noite

Acordar às 3 da manhã pode parecer um simples acaso, mas, segundo o jornal El Tiempo, essa interrupção do sono tem explicações bem definidas . Em entrevista ao portal, a médica Ana Krieger aponta que o fenômeno ocorre com frequência devido a fatores fisiológicos e comportamentais. >

Durante esse horário da madrugada, o corpo entra em fases mais leves do sono, e qualquer estímulo físico ou emocional pode causar o despertar. Entender esse processo ajuda a adotar medidas para dormir melhor .>

Os gatilhos comuns para acordar no meio da noite

Fatores como o estresse acumulado, uso de telas antes de dormir e consumo de cafeína ou álcool podem interferir diretamente no ciclo do sono. Isso cria um ambiente propício para que a pessoa desperte justamente por volta das 3 horas.>

Outro ponto importante é que emoções reprimidas ou não resolvidas ao longo do dia podem emergir durante o repouso, levando a um despertar abrupto. Por isso, manter uma rotina emocionalmente equilibrada é essencial para um sono tranquilo.>

Como hábitos saudáveis impactam no descanso

Adotar práticas regulares para dormir, como manter horários fixos e evitar luzes fortes à noite, melhora significativamente a qualidade do sono. A chamada higiene do sono pode prevenir interrupções noturnas.>

Estabelecer um ambiente relaxante, com baixa iluminação, temperatura confortável e sem estímulos eletrônicos, favorece um adormecer mais profundo e contínuo ao longo da noite.>

O papel do estresse no despertar precoce

O estresse não tratado costuma se manifestar durante a noite, interferindo na tranquilidade do sono. Por isso, atividades que relaxam o corpo e a mente devem ser priorizadas no final do dia.>