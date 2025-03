HIGIENE DO SONO

Adeus insônia: confira 10 dicas do que fazer para melhorar seu sono

Dormir mal pode aumentar riscos à saúde

De acordo com a médica pneumologista Dra. Fernanda Aguiar, o indicado é que adultos durmam de 7 a 8 horas por noite. Quem acorda sentindo cansaço ou necessidade de dormir pode estar enfrentando problemas no sono. Por isso, o CORREIO separou algumas dicas de como dormir com mais qualidade.