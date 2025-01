PARA ALÉM DO CAFÉ

Insônia à vista: 5 alimentos que você deve evitar antes de dormir

Uma boa noite de sono é essecial para manter saúde física e mental

O sono é fundamental para o bom funcionamento do corpo humano. Durante o descanso, o corpo fica em repouso, permitindo que o cérebro, os músculos e outros sistemas recarreguem suas energias, promovendo a regeneração celular e o bem-estar geral. Apesar disso, a Organização Mundial da Saúde (OMS) aponta que cerca de 40% da população mundial enfrenta distúrbios relacionados ao sono.

A insônia, em particular, é um dos distúrbios mais comuns e amplamente conhecidos, afetando milhões de pessoas globalmente. Nos últimos tempos, a prevalência desse problema tem aumentado, principalmente devido a maus hábitos alimentares e de estilo de vida. Estudos têm se dedicado a identificar os fatores que contribuem para esses distúrbios, e uma das descobertas é que certos alimentos podem interferir na qualidade do sono.

A privação do sono, mesmo que por uma ou duas noites, pode ter impactos visíveis no corpo e na mente, afetando a memória, a concentração, o humor e o desempenho físico, como alerta a especialista em medicina dietética Hannah Trueman, de acordo com o jornal El Tiempo.