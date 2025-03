saúde

Veja hábitos que ajudam a dormir melhor

Alguns cuidados durante o dia podem melhorar a qualidade do sono

Portal Edicase

Publicado em 10 de março de 2025 às 18:09

É possível melhorar a qualidade do sono com alguns hábitos Crédito: Imagem: New Africa | Shutterstock

A qualidade do sono tem impacto direto na saúde física e mental. No entanto, no Brasil, noites bem dormidas não são a realidade da maioria das pessoas, visto que 65% dos brasileiros passam por problemas de qualidade do sono, de acordo com pesquisa da Associação Brasileira do Sono. >

A importância de dormir bem é tão grande que outro estudo, conduzido por pesquisadores australianos, apontou que uma noite mal dormida tem o mesmo efeito do álcool ao volante. Segundo o levantamento, dormir menos de cinco horas na noite anterior aumenta o risco de acidentes de trânsito, tornando-o semelhante ao de dirigir com níveis de álcool acima do permitido por lei. >

Haydeia Ciraulo, profissional da área de Clínica Médica do AmorSaúde, rede de clínicas parceiras do Cartão de TODOS, explica como hábitos simples podem impactar o sono e indica estratégias para melhorar a qualidade do descanso. Veja! >

Hábitos que prejudicam a qualidade do sono

A insônia pode ser desencadeada por uma série de fatores, tanto físicos quanto psicológicos. A médica aponta que o estresse, a ansiedade, a má alimentação e o ambiente inadequado são as principais causas.“Além disso, a falta de rotina de sono, doenças e o uso excessivo de medicamentos também interferem no descanso. A exposição à luz azul, emitida por telas de aparelhos eletrônicos, é outro fator que tem um grande impacto na qualidade do sono”, explica Haydeia Ciraulo. >

Segundo ela, esta luz azul emitida por celulares, TVs e computadores é uma das principais responsáveis pela interferência no sono. “Ela afeta a produção de melatonina, o hormônio que regula nosso ciclo de sono”, afirma a médica. >

Para minimizar esse impacto, Haydeia Ciraulo recomenda evitar o uso de aparelhos eletrônicos de uma a duas horas antes de dormir, optar por óculos específicos que filtram a luz azul e configurar dispositivos para diminuir a emissão dessa luz. “Também é importante preferir lâmpadas de cor quente ou amarelada em ambientes de descanso”, complementa. >

Como a alimentação influencia o sono

Conforme a médica, a alimentação tem um impacto direto na qualidade do sono; por isso, deve-se evitar consumir algumas comidas e bebidas antes de dormir. “Alimentos ricos em cafeína, como café, refrigerantes e chocolates, são estimulantes e devem ser evitados. O álcool, embora inicialmente cause sonolência, prejudica o ciclo do sono, enquanto alimentos gordurosos e ricos em açúcar afetam os níveis de glicose no sangue, interrompendo o descanso”, orienta Haydeia Ciraulo. >

Em contrapartida, a profissional sugere alimentos ricos em triptofano, como frango, ovos e queijo, e carboidratos complexos, como aveia, batata-doce e arroz integral, que podem ajudar a melhorar o sono. “Chás relaxantes, como camomila e maracujá, também são aliados”, acrescenta. >

Técnicas de respiração profunda ajudam o corpo a relaxar antes de dormir Crédito: Imagem: TORWAISTUDIO | Shutterstock

Impacto do estresse e da ansiedade

O estresse e a ansiedade aumentam os níveis de adrenalina e cortisol, dificultando o relaxamento e a indução do sono. A médica recomenda algumas estratégias para aliviar essas condições antes de dormir: “técnicas de respiração profunda, como inspirar profundamente pelo nariz, segurar por alguns segundos e expirar lentamente pela boca, ajudam a relaxar. Um banho quente também pode reduzir a tensão muscular e sinalizar ao corpo que é hora de descansar”. >

Colocando a higiene do sono em prática

A higiene do sono envolve práticas e hábitos que favorecem um descanso saudável. “Estabelecer uma rotina regular de sono, criar um ambiente adequado para dormir, evitar cochilos longos durante o dia e não usar a cama para atividades que não sejam dormir são atitudes essenciais”, explica a profissional. A médica ainda destaca que a higiene do sono é uma prática constante e gradual, que pode melhorar a qualidade do descanso ao longo do tempo. >

A consistência nos horários de sono, por exemplo, é fundamental para o bom funcionamento do ritmo circadiano, o ciclo biológico que regula os processos do corpo. “Definir um horário regular para dormir e acordar, evitar longos cochilos durante o dia e manter uma rotina relaxante antes de dormir são ações importantes. A prática de exercícios físicos regulares também favorece uma noite de sono mais tranquila”, explica Haydeia Ciraulo. >