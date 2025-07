PÉ DIREITO

Seleção sub-15 goleia Galícia e estreia com vitória na Copa 2 de Julho

O Brasil superou a equipe baiana por 7 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador

A Seleção Sub-15 estreou com uma grande vitória na Copa 2 de Julho. Com gols de José Henrique, Bernardo Germano, João Lucas, Alexsander, Jean Carlos, Rodrigo e Thaylon, o Brasil goleou o Galícia por 7 a 0, no Estádio de Pituaçu, em Salvador. >