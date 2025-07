VALORES INACREDITÁVEIS

Atual MVP e campeão, Shai renova com o OKC e passa a ser o jogar mais bem pago da história da NBA

Canadense acertou renovação até 2031 e irá ganhar US$ 285 milhões com o novo acordo

Grande nome da última temporada da NBA, Shai Gilgeous-Alexander acertou a renovação de contrato com o Oklahoma City Thunder até 2031. De acordo com a ESPN, o MVP da temporada regular e das finais da última edição do campeonato, finalizado no mês passado, irá ganhar US$ 285 milhões com o novo acordo (cerca de R$ 1,5 bilhão, pela cotação atual). Será o maior salário anual para um jogador na história da NBA. >