MUITA GRANA

Após rumores de saída, LeBron James renova com o Lakers por valores exorbitantes

Astro exerceu a opção de contrato para seguir na equipe por US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 288 milhões)

Após rumores de uma possível saída, LeBron James seguirá no Los Angeles Lakers para a próxima temporada da NBA. O astro exerceu a opção de contrato para seguir na equipe da califórnia por US$ 52,6 milhões (cerca de R$ 288 milhões). A informação foi revelada no final de semana pelo agente de LeBron, Rich Paul, que é CEO da Klutch Sports. >