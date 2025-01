DE VOLTA AO BRASIL

Danilo rescinde contrato com a Juventus para ir para o Flamengo

Sem pensar em valores, o jogador recusou propostas do Napoli para voltar ao Brasil

Marina Branco

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 14:38

Danilo, capitão da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

O futuro de Danilo é no Flamengo, e a cada dia que passa isso fica mais claro. Já acertado com o rubro-negro, o brasileiro rescindiu o contrato com a Juventus, da Itália, e deve ir ao Rio de Janeiro nesta terça-feira (28) para os exames médicos. A expectativa é de que ele assine um contrato de dois anos com a equipe. >

O último momento de Danilo a Juventus foi no jogo contra o Napoli, disputado no último sábado (25). O jogador estava esperando passar a partida para a rescisão do contrato, que já foi assinada. >

Além do Flamengo, o brasileiro recebeu propostas do Napoli, adversário e atual líder do Campeonato Italiano. Inicialmente, a ideia era que o jogador seguisse na Europa, como demonstrava ser sua vontade. No entanto, o clube italiano não foi tão atrativo quanto a vontade do Mengão, além do sentimento de identificação que Danilo construiu e tem com a Juventus, rival do Napoli. >

Um dos principais personagens na entrada de Danilo no Flamengo foi Filipe Luís, técnico da equipe que se envolveu nas tratativas e teria garantido que o sistema defensivo rubro-negro será organizado em torno do recém-chegado. >

Aos 33 anos, Danilo voltará ao futebol brasileiro pela primeira vez desde que foi para a Europa em 2012. Nesse período, jogou por Porto, Real Madrid, Manchester City e Juventus. A decisão de voltar foi tomada em conjunto com a família do jogador, que decidiu morar novamente no Brasil por motivos tanto profissionais quanto emocionais. >

A outra opção de Danilo no país era o Santos, que acabou se tornando menos atraente para o craque após Mundial e Libertadores, e pela estrutura mais sólida oferecida pelo Flamengo. Nenhum dos dois clubes é de Minas Gerais, estado onde o capitão da Seleção Brasileira nasceu, mas trazem a família para mais perto de suas raízes. >