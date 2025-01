TRANSFERÊNCIAS

Juventus anuncia saída de Danilo: 'Para o bem de todos'

Lateral não tem pretensões de voltar ao futebol brasileiro e avalia proposta do Napoli

Marina Branco

Publicado em 3 de janeiro de 2025 às 14:05

Danilo é titular da Seleção Brasileira Crédito: Rafael Ribeiro/CBF

Chegou ao fim a história do brasileiro Danilo com a Juventus, com saída confirmada em coletiva pelo técnico Thiago Motta. Em um clima de separação incisiva, o treinador afirmou que não conta mais com o lateral, que já esteve ausente nas últimas viagens do clube.

"Ele não faz mais parte desse projeto, já fomos claros. É uma decisão tomada para o bem de todos", declarou o técnico na coletiva pré-jogo da semifinal da Supercopa da Itália entre a Velha Senhora e o Milan, nesta sexta-feira (3).

Ainda que o contrato do lateral dure até o meio do ano, sua saída já era esperada desde que Fabrizio Romano, jornalista especializado em transferências, afirmou que a intenção de negociação do clube era focada em janeiro. Por isso, Danilo já estava de fora da lista de atletas para a Supercopa da Itália.

De agora em diante, não está nos planos do brasileiro voltar ao futebol do Brasil. Danilo pretende seguir na Europa, e vem avaliando propostas, principalmente, do Napoli.