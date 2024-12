TRANSFERÊNCIAS

Danilo deixa a Juventus mas não voltará para o futebol brasileiro

O capitão da canarinha tem caminhos desenhados para ir ao Napoli em seguida

Marina Branco

Publicado em 31 de dezembro de 2024 às 11:03

Danilo pela Seleção Brasileira Crédito: Vitor Silva/CBF

A história do brasileiro Danilo com a Juventus se encerrou, e o capitão da amarelinha já está livre para buscar novos caminhos. No entanto, não é dessa vez que pretende voltar ao Brasil, avaliando propostas para se manter na Europa.

Desde 2019, o jogador defende a Velha Senhora, mas está fora do elenco de Thiago Motta a partir a temporada que vem. O futuro, agora, parece estar encaminhado ao Napoli, atual co-líder do Campeonato Italiano com a Atalanta.

O clube já fez uma proposta oficial ao brasileiro, que aparenta ter interesse em defender o time de Antônio Conte. No entanto, Danilo recebeu propostas de outras ligas, ainda não tendo seu futuro decidido.

A certeza é a saída da Juve - na próxima viagem do clube para disputar a semifinal da Supercopa da Itália nesta sexta-feira (3) na Arábia Saudita, Danilo já não irá com a equipe, ficando de fora do duelo com o Milan.

A partir de janeiro, o ex-capitão da Juventus já pode buscar um novo clube, ainda que seu contrato perdure até 30 de junho de 2025. Sem intenções de segurá-lo, o time deve aprovar sua liberação.

Isso se dá, essencialmente, pelo salário alto pago a Danilo, além da vontade de mudar as lideranças que no passado dominaram o time, levando a Juventus em direção a uma nova fase.

E o futebol brasileiro?

No Brasil, Danilo foi mirado pelo Vasco há um mês, além de ser do interesse do Flamengo, time pelo qual já jogou. No entanto, não foram abertas negociações, resultando na opção do jogador por seguir na Europa por mais tempo.