Rauw Alejandro confirma show único na capital e valor dos ingressos chama atenção; confira

Turnê mundial com estrutura grandiosa passa pelo Brasil em outubro; venda começa nesta terça (15)

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 15 de abril de 2025 às 12:17

Rauw Alejandro confirma show único na capital e valor dos ingressos chama atenção; confira Crédito: Reprodução/Instagram

O Brasil está prestes a receber uma das turnês mais aguardadas do reggaeton. O astro porto-riquenho Rauw Alejandro incluiu o Brasil na etapa latino-americana da “Cosa Nuestra World Tour”, com apresentação marcada para o dia 22 de outubro, na Vibra São Paulo. A venda de ingressos para o público geral começa nesta terça-feira (15), a partir das 10h no site da Ticketmaster e 11h na bilheteria oficial. >

Com estrutura grandiosa, banda ao vivo, performances coreografadas e diversas trocas de figurino, o show promete uma experiência imersiva e não sai barato. Os valores vão de R$ 195 (meia-entrada Plateia Superior III) até R$ 11.700 para o pacote mais exclusivo, o Ultimate Meet & Greet – Cosa Nuestra.>

Além do Brasil, a etapa latino-americana da turnê passa por Chile, Argentina, Colômbia e México, onde a série de shows se encerra em 15 de novembro. Ao todo, o novo espetáculo de Rauw Alejandro soma mais de 2,2 bilhões de streams e traz faixas do recém-lançado álbum “Cosa Nuestra”, que bateu recordes nas plataformas digitais e colocou 15 músicas no Top 200 Global do Spotify.>

Essa é a primeira turnê mundial do cantor com banda, o que eleva o nível das apresentações. Entre os destaques da nova fase está a música “Carita Linda”, fusão de ritmos tradicionais com batidas urbanas, estreada na abertura da tour.>

Confira abaixo o serviço completo: Rauw Alejandro em São Paulo

Data: 22 de outubro (quarta-feira)

Horário de abertura dos portões: 18h

Início do show: 20h30

Local: Vibra São Paulo

Endereço: Av. das Nações Unidas, 17955 – Santo Amaro, São Paulo (SP)

Classificação: 16 anos. Menores entre 5 e 15 anos só entram acompanhados dos responsáveis legais*

Sujeito a alterações por decisão judicial*

Ingressos – Preços por setor:

Plateia Superior III: R$ 195 (meia) | R$ 390 (inteira)

Plateia Superior II: R$ 220 (meia) | R$ 440 (inteira)

Plateia Superior I: R$ 245 (meia) | R$ 490 (inteira)

Pista: R$ 270 (meia) | R$ 540 (inteira)

Pista Premium: R$ 420 (meia) | R$ 840 (inteira)

Camarote II: R$ 430 (meia) | R$ 860 (inteira)

Camarote I: R$ 440 (meia) | R$ 880 (inteira)

Ultimate Meet & Greet: até R$ 11.700

>