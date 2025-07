PETS

Meu cachorro está com o olho esbranquiçado: o que pode ser?

Mudanças na coloração ocular podem indicar problemas de saúde

Perceber que o olho do seu cachorro ficou com aspecto azulado ou branco de uma hora para outra pode ser preocupante. Mesmo que pareça algo simples, esse tipo de alteração nem sempre é normal e pode estar relacionada a doenças que comprometem a visão do pet. >