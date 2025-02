SAIDEIRA

Sem Bell, Bruno Reis confirma três nomes para o Arrastão da Quarta de Cinzas; confira

Programação oficial do Carnaval de Salvador 2025 será divulgada na próxima sexta-feira (21)

Após dois anos de presença confirmada no arrastão da Quarta-feira de Cinzas, o cantor Bell Marques anunciou, na última semana, que não participará da saideira da folia neste ano. O prefeito Bruno Reis (União Brasil), no entanto, confirmou Léo Santana, Carlinhos Brown e Danniel Vieira no último dia festa soteropolitana. O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (19), durante evento que oficializou Ana Paula Matos como nova secretária de Cultura e Turismo da capital baiana. >