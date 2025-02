SECRETARIADO

Ana Paula Matos é anunciada oficialmente como secretária de Cultura e Turismo de Salvador

Vice-prefeita assume lugar de Pedro Tourinho, que deixou a pasta em janeiro

"Ser secretária de Cultura e Turismo é vibrar amor por uma cidade, reconhecer a sua ancestralidade, a sua história. Sou uma pessoa que é apaixonada pela sua terra, pelo seu povo, compreende o valor da sua história, da sua cultura, da sua ancestralidade. Uma pessoa que está aqui dizendo que vai encarar esse desafio com muita força, com muita honra, com muita coragem e com muita escuta", disse Ana durante o discurso.>