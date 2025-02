REABERTURA

Bruno Reis estabelece novo prazo para entrega de Elevador Lacerda

Equipamento está fechado desde abril do ano passado

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) afirmou, nesta quarta-feira (19), que o Elevador Lacerda será reaberto na próxima segunda-feira (24). O anúncio foi feito durante coletiva que oficializou Ana Paula Matos (PDT) como novo secretária de Cultura e Turismo de Salvador, no Palácio Thomé de Souza. >

Um dos principais cartões postais da capital baiano, o elevador foi fechado em abril do ano passado, quando as obras de manutenção foram iniciadas. >

Ainda conforme o prefeito, caso a inauguração não seja feita oficialmente na segunda, a cerimônia de reabertura acontecerá na terça-feira (25), dois dias antes do início do Carnaval de Salvador 2025.>

Em janeiro deste ano, a Secretaria de Mobilidade de Salvador (Semob), descer ou subir pelo ascensor vai custar R$ 1,00 (um real). Antes da requalificação, que tem previsão para entrega no fim de fevereiro, na véspera do Carnaval, a tarifa era de R$ 0,15.>

No entanto, o cidadão que tiver o SalvadorCard, usado em ônibus e metrô na capital, terá gratuidade no uso do modal. “O cidadão soteropolitano não vai mais pagar o Elevador Lacerda. Como é um equipamento também turístico, o turista pode sim pagar um valor a mais para ajudar na manutenção e funcionamento”, afirmou o prefeito Bruno Reis.>