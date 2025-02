HOSPEDAGEM

De hostel a hotel: Barra tem diárias a partir de R$ 400 no Carnaval; saiba mais

Levantamento foi feito pelo CORREIO na manhã desta segunda-feira (17)

Millena Marques

Publicado em 18 de fevereiro de 2025 às 05:20

Rede Andrade Barra Hotel tem a diária mais barata entre os hotéis do levantamento Crédito: Marina Silva/CORREIO

A menos de 15 dias para o Carnaval de Salvador, ainda há hospedagens disponíveis na Barra, onde começa o circuito Dodô. As opções variam conforme o modelo da acomodação e a localização da unidade. Em hostel, as diárias são mais baratas e custam a partir de R$ 400. Nos hotéis, a diária mais barata sai por R$ 2.040 - um quarto duplo no Rede Andrade Barra Hotel. >

O levantamento foi feito pelo CORREIO na manhã desta segunda-feira (17). Foram coletados dados de cinco hotéis e dois hosteis, que ficam localizados entre o Porto da Barra e a Avenida Oceânica. No Solcity Hostel, na Rua Afonso Celso, os valores variam entre R$ 400 e R$ 8 mil. Até o momento, apenas 30% das U vagas estão ocupadas, ou seja, ainda há y acomodações disponíveis. >

De acordo com a recepcionista do Solcity, Tatiane Vasconcelos, os valores não registraram aumento em comparação ao ano passado. “O valor está praticamente a mesma coisa justamente por causa da procura, que fica muita em cima. Parte da hotelaria tem medo de não vender, mas aqui, estamos praticamente no circuito, então, a gente sabe que vende”, disse Tatiane. >

Por outro lado, no Hostel Manhatã, na Rua Barão de Itapoan, não há vagas desde antes de dezembro. As diárias no local variam entre R$ 60 e R$ 100 para quartos compartilhados. “Já tem gente procurando agora para o próximo Carnaval, mas a gente não abriu agenda. Só abrimos em maio”, afirma a recepcionista Adriele Macedo. Na unidade, são ofertados dois quartos mistos (para homens e mulheres), com 20 camas cada, e um quarto feminino, com oito camas. “Se há mais vaga, fica mais barato”, complementa a funcionária. >

Entre os hotéis do levantamento, a diária mais barata é a do Rede Andrade Barra Hotel. Ainda estão disponíveis quartos duplos para os dias 27 e 28 de fevereiro e de 3 a 5 de março. Triplos e quádruplos estão esgotados desde meados de janeiro. Os clientes da unidade são, em sua maioria, de fora do Brasil, especialmente do Uruguai, Paraguai e Argentina. “Está difícil achar um hóspede do Brasil aqui, mas se a gente for citar, é o carioca”, afirmou o recepcionista Eric Silva. >

Em seguida, aparece o Hit Hotel, próximo ao Forte São Diogo, com diárias disponíveis para os dias 28 de fevereiro e 1º de março. As acomodações são quartos duplos com valores de R$ 2.100 e R$ 2.400, respectivamente. A unidade está com pacotes de cinco dias (28/02 a 04/03) esgotados desde dezembro do ano passado, que variavam de R$ 6 mil e R$ 9.500. No Porto Salvador, na Rua Barão de Itapoan, os pacotes também esgotaram em dezembro. >

No Hotel Porto da Barra, próximo ao Forte de Santa Maria, 95% das vagas estão reservadas para o Carnaval. Os pacotes variam entre R$ 5.760 (duplo) e R$ 11.900 (quádruplo). No momento, estão disponíveis dois quartos triplos para seis dias de folia, de 28 de fevereiro a 5 de março. A unidade só oferece pacotes durante o Carnaval, com café da manhã incluso. >