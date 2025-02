VEJA

Sem after e estacionamento: De Hoje a Oito faz recomendações para pré-Carnaval no Santo Antônio

Bloco desfila no sábado (22)

Um dos blocos mais aguardados do pré-Carnaval em Salvador, o De Hoje a Oito desfila nas ruas do Santo Antônio no sábado (22). A concentração será às 10 horas, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo, e o término às 18 horas. Até 25 mil foliões são esperados. >