FOLIA

Mais de 10 blocos estão confirmados no Carnaval do Santo Antônio Além do Carmo; veja lista

Blocos de rua agitam o bairro entre os dias 20 e 28 de fevereiro

Maysa Polcri

Publicado em 10 de fevereiro de 2025 às 13:15

Bloco De Hoje a Oito vai desfilar no sábado (22) Crédito: Divulgação

Um dos bairros mais movimentados durante o pré-Carnaval de Salvador, o Santo Antônio Além do Carmo vai receber ao menos 13 blocos neste ano. Quem dá início a festividade, na quinta-feira (20), é o tradicional Urso da Meia Noite, que terá concentração às 20 horas, na Rua Direta do Santo Antônio. >

As informações foram divulgadas inicialmente pelo Alô Alô Bahia e confirmadas pelo CORREIO. Só para o primeiro bloco, a estimativa é de 2 mil foliões. O De Hoje a Oito, que desfila no sábado (22), às 10 horas, espera até 25 mil pessoas. >

A folia no bairro divide a opinião de moradores. Parte deles defende que o bairro não possui estrutura para receber a quantidade de foliões durante o Carnaval. O Santo Antônio Além do Carmo não integra o circuito oficial de Carnaval de Salvador, como é o caso da Barra-Ondina e Campo Grande. >

O show da banda Eva, que aconteceria no domingo (9), foi cancelado após reclamações de moradores. "Este, que seria nosso presente ao público, em homenagem aos nossos 45 anos e os 40 anos do axé, foi cancelado em respeito a toda comunidade", informou a banda. >

Em 2023, o Ministério Público da Bahia (MP-BA), emitiu recomendações à prefeitura de Salvador para evitar transtornos no bairro. Entre as medidas recomendadas estavam a redução do número de participantes dos blocos e diminuição do número de agremiações que participam dos desfiles. >

Programação dos blocos

Quinta-feira (20) >

Bloco Urso da Meia Noite>

Concentração: 20h no Oliveiras>

Sexta-feira (21) >

Bloco Ki Beleza!>

Concentração: 18h, na Ladeira do Boqueirão >

Bloco XV Mistérios >

Concentração: 20h, na Rua dos Adôbes (Bar do Manoelzinho) >

Sábado (22) >

Bloco de Hoje a Oito >

Concentração: 10h, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo >

Domingo (23) >

Bloco Baba de Saia dos Klhordas>

Concentração: 13h, na Cruz do Pascoal >

Bloco Pão na Chapa >

Concentração: 16h, na Cruz do Pascoal>

Bloco Luzes da Ribalta >

Concentração: 20h, no Largo de Santo Antônio Além do Carmo >

Quarta-feira (26) >

Bloco Gravata Doida >

Concentração: 18h, na Cruz do Pascoal >

Bloco Não Largo do Santo Antônio >

Concentração: 18h, na Travessa’s Lanchonete>

Quinta-feira (27) >

Bloco Noviças>

Concentração: 20h30, no Largo do Quintandinha>

Bloco Rolinha Preguiçosa>

Concentração às 20h30, no Bar Daqui do Alto>

Sexta-feira (28)>

Movimento Sem Corda (MSC) >

Concentração: 18h, no Abará da Vovó>

Bloco Rivo-Trio >

Concentração: 20h, no Largo da Quitandinha >

Bloco Rodante >