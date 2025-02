FESTA

Sem aval de moradores, Banda Eva cancela show no Santo Antônio Além do Carmo

Grupo comunicou, nesta sexta (7), o encerramento da festa que aconteceria no domingo (9)

Monique Lobo

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 20:20

Banda EVA Crédito: Divulgação

Os moradores do Santo Antônio Além do Carmo bateram o pé e não vai mais ter show da Banda Eva, que aconteceria no próximo domingo (9), no local. É o que anunciou o grupo, nesta sexta-feira (7), em um comunicado publicado em suas redes sociais. >

De acordo com a mensagem, a Banda Eva informou que tomou a decisão pelo cancelamento do show atendendo um pedido dos moradores. "Este, que seria nosso presente ao público, em homenagem aos nossos 45 anos e os 40 anos do axé, foi cancelado em respeito a toda comunidade", apontou a nota.>

Comunicado da Banda Eva Crédito: Reprodução

Sossego x agitação>

No mês passado, o CORREIO mostrou, em reportagem feita por Larissa Almeida, que os residentes do bairro sofrem com a agitação e as festas que, sobretudo da sexta-feira ao domingo, agitam as ruas da região.>

“Minha mãe dorme na sala porque não pode mais subir escada e, bem em frente à casa, tem uma vizinha que mora ao lado de um restaurante e que, aos finais de semana, coloca som alto até de manhã. Eu tive que passar a dormir no quarto dos fundos, porque na frente não tinha condições, e ela agora só dorme durante o dia”, contou, na época, a técnica de enfermagem Cristiane Borges, de 64 anos.>

Além disso, a Associação de Moradores do Bairro do Santo Antônio Além do Carmo se reuniu com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), na último dia 23, para discutir a possibilidade de o bairro fazer parte do circuito oficial de Carnaval. >