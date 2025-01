SALVADOR

Moradores do Santo Antônio lutam para que bairro não faça parte do circuito oficial de Carnaval

Proposto foi sugerida por órgãos estaduais

Larissa Almeida

Publicado em 27 de janeiro de 2025 às 20:59

Carnaval no Santo Antônio Além do Carmo Crédito: Arisson Marinho/Arquivo CORREIO

A Associação de Moradores do Bairro do Santo Antônio Além do Carmo se reuniu com o Ministério Público da Bahia (MP-BA), na última quinta-feira (23), para discutir a possibilidade de o bairro fazer parte do circuito oficial de Carnaval. A ideia foi sondada por órgãos estaduais pela primeira vez no ano passado, durante reunião entre a associações da região, a Secretaria de Cultura do Estado (Secult-BA), a Secretaria de Segurança Pública e o MP-BA. Todos os entes do bairro foram contra a proposta. >

Segundo Milena Palácios, produtora cultural e vice-presidente da associação de moradores, os representantes do comércio de bares e restaurantes, bem como representantes de blocos de carnaval do Santo Antônio Além do Carmo, entenderam que a medida não será positiva. >

“Somos todos completamente contra, porque isso vai contra a nossa cultura, contra a tradição de blocos carnavalescos, que já temos há 17 anos no bairro, e vai trazer uma descaracterização de uma cultura de carnaval que é feito por moradores e para os moradores daqui, de forma não comercial”, ressalta Milena. >

Na oportunidade, a vice-presidente da associação destacou que a entidade apoia as festas no bairro, mas com fiscalização e respeito ao perfil predominantemente residencial que o Santo Antônio Além do Carmo ainda possui. “Entendemos que, por ser um bairro residencial, precisamos que haja fiscalização mínima de volume e decibéis, assim como horário de finalização desses eventos”, afirma. >

“O bairro não pode ter festas acontecendo até 2h da madrugada ou bares funcionando nesses horários de segunda a segunda. [...] Precisamos que se tenha algum tipo de ordenamento, porque estamos sofrendo uma expulsão involuntária desse bairro”, completa Milena. >

Em nota, a Empresa Salvador Turismo (Saltur), reiterou que, conforme foi manifestado durante a última reunião realizada pelas entidades carnavalescas e Ministério Público, "não há nenhuma intenção da gestão municipal em transformar o Santo Antônio Além do Carmo em um espaço oficial do Carnaval e nem do período de pré-carnaval de Salvador". Segundo a pasta, foi entendido que os moradores não desejam que isso aconteça.>