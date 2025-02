FAMOSOS

Bondinho e estacionamento de jet ski: veja como é o prédio de Ivete Sangalo por dentro

Um dos prédios mais luxuosos da capital baiana, o Morada dos Cardeais tem 33 andares

O influenciador baiano Bruno Dantas realizou o sonho de muita gente e mostrou como é o interior do prédio Morada dos Cardeais, onde mora a cantora Ivete Sangalo. "Uma amiga me chamou para ir à praia e à piscina no condomínio dela. Sabe onde ela mora? No prédio da Ivete Sangalo", contou ele. >

Bruno mostrou o edifício com detalhes. Ele inicia o vídeo mostrando a escadaria luxuosa do prédio, o playground com área gourmet para eventos e a área de elevadores do prédio. Em seguida, ele levou os seguidores para conhecerem a piscina localizada no térreo, que tem vista para a Baía de Todos os Santos.>