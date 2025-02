CARNAVAL

Saiba quanto custa desfilar nos blocos de Bell, Ivete e Claudia Leitte em Salvador

Alguns blocos já estão esgotados

Maysa Polcri

Publicado em 9 de fevereiro de 2025 às 05:00

Bell Marques vai comandar três blocos; veja os valores Crédito: Divulgação

Com o Carnaval cada vez mais próximo, ainda dá para garantir abadás para os blocos que vão desfilar em Salvador em 2025. Os preços variam entre R$ 237 e R$ 1.590 para um dia de folia no circuito Barra-Ondina. Confira abaixo quais os dias, valores e atrações vão movimentar a orla da capital durante a maior festa de rua do planeta. >

Ivete Sangalo

A cantora comanda o Coruja no sábado e segunda-feira no circuito Barra-Ondina. O bloco é um dos mais tradicionais da folia e atrai baianos e turistas de todo o Brasil. É também o mais caro. Os abadás são vendidos por R$ 1.490, no sábado (1), e R$ 1.590, no domingo. O pacote para os dois dias custa R$ 2.834. >

Bell Marques

Com uma programação intensa em 2025, o artista vai liderar três blocos diferentes durante a folia em Salvador. No primeiro dia da festa, quinta-feira (27), Bell Marques estará a frente do bloco da Quinta, que surgiu com a missão de movimentar a abertura do Carnaval. Os abadás são vendidos por R$ 940.>

Na sexta-feira (28) e no sábado (1), é a vez do Vumbora desfilar no circuito Barra-Ondina. Os valores são R$ 990 e R$ 1.190, respectivamente. Já o Camaleão desfila no domingo (2), segunda (3) e terça-feira (4), sendo que o primeiro dia está esgotado. O folião que quiser desfilar na segunda precisa desembolsar R$ 1.790. A terça é mais em conta: os abádas custam R$ 1.490 cada.>

Claudia Leitte

A cantora vai comandar o Largadinho, que desfila no domingo (2) e terça-feira (4). Os abadás custam R$ 670 e R$ 800, respectivamente. Comprando os dois dias, o folião pode conseguir o preço promocional, de R$ 1.350. >

Léo Santana

O "GG" da Bahia vai desfilar com o bloco Vem Com o Gigante Nana na sexta (28) e no sábado (1) de Carnaval. O segundo dia está esgotado, mas ainda dá para garantir o abadá para a sexta-feira, no valor de R$ 460. >

Daniela Mercury

Como é tradição, Daniela comanda o Crocodilo em mais uma edição do Carnaval de Salvador. O bloco vai desfilar no domingo (2), e a entrada custa R$ 800. >

Durval Lelys