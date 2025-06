SAÚDE MENTAL

Atriz de 'Branca de Neve' revela que buscou ajuda psiquiátrica após fracasso do live-action

Rachel Zegler revelou crise mental após pressão pública, críticas racistas e o desastre de bilheteria do live-action da Disney

A atriz Rachel Zegler, de 23 anos, desabafou sobre as consequências emocionais devastadoras que enfrentou após protagonizar o polêmico l ive-action de Branca de Neve, da Disney . O filme, que era uma das maiores apostas do estúdio, se tornou um dos maiores fracassos comerciais e de crítica dos últimos anos e deixou marcas profundas na saúde mental da jovem artista. >

Em entrevista à revista iD, Rachel desenvolveu sintomas de depressão e ansiedade durante o turbilhão de críticas e rejeição que enfrentou. A situação foi tão intensa que ela precisou voltar a morar com os pais em Nova Jersey e iniciar um tratamento com medicação psiquiátrica. “Eu simplesmente não estava funcionando como pessoa”, revelou atriz. >

Com um orçamento de US$ 270 milhões, o longa arrecadou apenas US$ 87,3 milhões nas bilheteiras mundiais. No IMDb, conquistou a nota de apenas 2,0; uma das piores avaliações da plataforma. A frustração em torno do resultado recaiu quase inteiramente sobre Rachel, que foi apontada nas redes sociais como “culpada” pelo desempenho do filme.>