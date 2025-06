NOVELA DAS 9

Veja quando vai ao ar a cena em que Raquel rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima

Cena clássica da novela será exibida nos primeiros capítulos de julho, após Raquel descobrir golpe da filha

Uma das cenas mais marcantes da teledramaturgia brasileira está prestes a ser exibida no remake de Vale Tudo , da TV Globo. Nos primeiros capítulos de julho, o público verá o momento em que Raquel (Taís Araújo) rasga o vestido de noiva de Maria de Fátima (Bella Campos) ao descobrir toda a verdade sobre os golpes da filha. >

O casamento entre Fátima e Afonso (Humberto Carrão) começará a tomar forma nos próximos episódios, com o pedido oficial feito pelo herdeiro dos Roitman. Em seguida, a jovem tentará se aproximar da família do noivo e organizar um casamento digno da elite carioca. No entanto, o plano desmorona quando Raquel descobre que foi a própria filha quem roubou os dólares de sua casa antes.>