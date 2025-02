CARNAVAL 2025

Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande

Brown comanda o abre alas com convidados que marcaram os 40 anos da Axé Music

Maysa Polcri

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 16:57

Carlinhos Brown saúda os orixás e traz Carnaval raiz de volta ao Campo Grande Crédito: Maysa Polcri

É no Centro de Salvador que o coração dos foliões pulsa mais forte e a pele arrepia de verdade. Esse foi o sentimento de quem encarou o tempo nublado para prestigiar a abertura da maior festa de rua do planeta, de volta ao circuito Campo Grande, que acontece nesta quinta-feira (27). Carlinhos Brown comanda o abre alas com convidados que marcaram os 40 anos da Axé Music. >

A professora Alexandra Benfica não conseguia esconder a emoção. "Esse momento marca o resgate, a volta ao circuito original, onde tudo começou. É o reconhecimento da nossa baianidade", falou. As referências à ancestralidade não foram deixadas de lado pelo anfitrião da festa.>

Antes do início do show, que começou por volta das 16h30, Carlinhos Brown fez o seu tradicional padê, culto afro-brasileiro de saudação aos orixás. Pipoca, farinha e arroz abriram os caminhos para o início da festa. Entre os convidados de Brown estão Daniela Mercury, Margareth Menezes, Claudia Leite e blocos Afro e de afoxés, como Filhos de Gandhy, Ilê Aiyê e Olodum.>

Para participar do "camarote andante", como a apresentação foi apelidada era preciso, no mínimo, preencher dois requisitos: disponibilidade de agenda e participação na história do axé. "Temos um elenco importante aqui hoje e de grande representatividade [...] É um grande momento de luz, para dizermos: muito obrigada axé", disse, fazendo referência à canção de Ivete Sangalo, que não está presente na abertura.>

Do chão, o bloco Olodum abriu os trabalhos com Carlinhos Brown. A conexão com o público, bem de pertinho, emocionou quem não via a hora do início da festa. Foi só os sucessos do axé começaram a ecoar, que os foliões logo esqueceram a uma hora de atraso e a chuva fraca.>

A ministra da Cultura Margareth Menezes foi a primeira a se participar da festa com Brown. Da varanda do camarote de Prefeitura, a artista animou o público com Faraó, uma das suas principais canções.>