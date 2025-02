CAMPO GRANDE

'Nós somos a Bahia, a escola do Carnaval para o mundo', vibra Márcio Victor na abertura da festa

Participaram também da homenagem aos 40 anos da axé music Margareth Menezes, Lazinho, Olodum, Xanddy, Sarajane e Daniela Mercury, comandados por Carlinhos Brown

Tharsila Prates

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 20:10

Márcio Victor Crédito: Marina Silva

Dono de um dos hits que prometem ser a música do Carnaval (Molen-Molen), o cantor Márcio Victor falou sobre a emoção de participar da abertura da folia nesta quinta-feira (27), no Campo Grande. "O coração está pulando, a boca está seca. É o maior Carnaval do mundo, é o Carnaval mais bonito. Nós somos a Bahia, a escola do Carnaval para o mundo. E a gente vai fazer um Carnaval incrível", afirmou ele.>

O cantor Xanddy Harmonia também celebrou a abertura da folia de Momo. "A expectativa é a melhor de todas, né? Abrir o nosso Carnaval desse jeito tão bonito, homenagear os 40 anos do axé. Estou feliz da vida de participar, estou honrado de ter sido convidado e fazer parte junto com esses nomes tão incríveis. Para mim, é um privilégio muito grande estar aqui", disse.>

Xanddy Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Carlinhos Brown, que comandou a festa, conceituou o movimento: “O que é a axé music? É a continuidade do trabalho de Braguinha, de Carmen Miranda e, mais ainda, um esteio exercido pela força de Dodô e Osmar. Descobriram que existia uma outra forma de fazer música. E esta forma elegeu-se outros nomes, outros desejos, outros estilos. Estilos esses, que a partir dos anos 1980, nós encontramos uma unidade, um coletivo, para dar força a tudo que nós somos. Os anos 90 foram de extrema importância, porque foi o tempo em que as mulheres passaram a liderar mais”, disse o músico. >

O artista falou que o público veria uma apresentação histórica, com tantos personagens da axé music. “A gente tem um cast importante, de grande representatividade. O fato de você ter Daniela Mercury, Margareth Menezes, Olodum, de todos os afros, traz a importância enorme de Neguinho do Samba para esse movimento como um todo. É um momento de luz e nós estamos muito agradecidos. Acho que é um grande momento, muito obrigado e axé pra todo mundo”, disse.>

Retornando ao Carnaval após 18 anos afastado, Sergynho Pimenta, fundador do grupo Pimenta N’Ativa, afirmou que o coração estava acelerado. “Eu fui resgatado pela Prefeitura, me dando a oportunidade de estar participando aqui. Eu que participei de 37 anos destes 40 de axé. Então, para mim, está sendo mágico, simplesmente mágico. Uma maravilha”, afirmou.>

Margareth Menezes exaltou a celebração dos 40 anos da axé music: "Carnaval maravilhoso, viva a Bahia, viva a axé music, viva a essa geração de artistas maravilhosos da terra", disse ela, antes de subir no trio 40 Anos de Axé.>

O cantor Lazinho, do Olodum, afirmou que este momento é de reconhecimento de um trabalho: "Todos estão de parabéns pela festa. Eu fico muito agradecido pelo reconhecimento do trabalho do Olodum. São 45 anos batendo na mesma tecla de que a cultura salva vidas. A cultura pode lhe representar em qualquer lugar, mesmo você não estando presente. E eu estou muito feliz por ter feito parte dessa festa".>

Nesta quinta, ainda se apresenta no Centro a Quinta do Samba, com apresentações dos blocos de samba, com artistas como Xande de Pilares, É O Tchan e muito mais. Confira a programação aqui.>