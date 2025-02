GOSTOSURA TAMANHO GG

Rebolado de Léo Santana deixa foliãs de 'perna bamba'

Por onde passa, o GG rouba olhares da mulherada

Dois metros de gostosura e um rebolado de enlouquecer qualquer pessoa. Por onde passa, Léo Santana atrai olhares por sua beleza e gingado. Na noite desta quinta-feira (27), o GG chegou chegando no circuito Dodô, quebrando e botando todo mundo para rebolar ao som do pagodão da Bahia. >

É só o Gigante entrar em cena que a consultora de vendas Adila Lima, 32, fica de perna bamba. “Vamos combinar aqui que o rebolado dele é sensacional. Não tem o que questionar, ele rebola muito. É maravilhoso”, comentou. “Ele tá aí para ensinar todos os homens, de Salvador e do mundo, que remexer pode ser para qualquer um, basta querer”, argumentou, enquanto acompanhava o gingado do cantor.>

Pela sétima vez atrás da pipoca com Léo Santana, a estudante Sofia Didier, 21, ainda se admira com a energia e o molejo do pagodeiro. “Eu acho que ele reflete muito Salvador, a Bahia. Ele traz muito o gingado do baiano e a energia, que não tem igual.” A admiração da moradora da Vitória vai além da contemplação durante o Carnaval: “[O rebolado dele] não tem igual, é meu sonho, ele e Lore Improta, eu preciso chegar no nível assim, porque os dois, meu Deus!, que casal”, confessou.>