AVISA QUE É A RAINHA!

Fervo da Lud leva energia do funk para Barra

Ludmilla se apresentou na primeira noite do Carnaval de Salvador 2025



Elaine Sanoli

Elis Freire

Publicado em 27 de fevereiro de 2025 às 22:53

Ludmilla puxa trio na Barra Crédito: Reprodução / TVE Bahia

O ano de 2025 celebra os 40 anos da axé music, mas quem disse que não tem espaço para outros ritmos? A funkeira carioca Ludmilla arrastou os amantes do gênero para o Circuito Dodô na noite desta quinta-feira (27). >

Os hits "Rainha da Favela" e "Onda Diferente" colocaram a multidão que aguardava a saída do trio para rebolar e acompanhar a carioca na letra. A cantora também trouxe o lado pop do trabalho dela para animar a multidão com canções como as famosas “Maldivas” e “Hoje”.>

A carioca celebrou a importância de trazer sua música para Salvador com o projeto "Fervo da Lud". "Foi a realização do meu sonho trazer esse bloco para cá, porque eu não sou daqui do Nordeste; é outra música que a gente faz. E quando um lugar tão distante da gente compra minha ideia e ele [o bloco] vem pra rua realmente, eu me sinto muito especial", ressaltou Ludmilla em entrevista coletiva.>

Durante sua passagem na avenida, Lud aproveitou para homenagear Preta Gil, que marcou presença no Camarote 2222. "Você é uma das pessoas que mais amo nesse mundo! É uma inspiração para mim estar puxando meu trio elétrico. Se eu estou puxando ele hoje é porque eu vi Preta Gil no Rio e descobri que era possível [...] Te amo, estou muito feliz com sua volta pra gente", se declarou Ludmilla.>

Pelo segundo ano consecutivo, o trio vai à avenida com patrocínio da Seda. “Ludmilla é uma artista emblemática, e tê-la com a gente neste Carnaval significa exaltar o brilho e a força das brasileiras. E nada melhor do que iniciar essa celebração em Salvador, uma capital com tanta representatividade da cultura do nosso país", expressou Bruna Lettiere, diretora de marketing de Seda. >

Além de Ludmilla, outros diversos trios vão atravessar o circuito Barra Ondina na noite desta quinta (27). Timbalada, Parangolé, Léo Santana, Psirico e Tony Salles são alguns dos artistas que desfilam no Circuito Dodô neste primeiro dia de Carnaval em Salvador.>