FUSÃO ESPECIAL

'Nunca fui tão feliz', diz Anitta durante participação em trio de BaianaSystem

Cantora deu o nome à bordo do Navio Pirata no Campo nesta quinta (27)

O Navio Pirata neste ano estava diferente, com direito a várias participações à bordo para animar a avenida no primeiro dia do Carnaval de Salvador no Campo Grande. Com música recém lançada com BaianaSystem - “Balacobaco” - Anitta foi uma das presenças ilustres e cantou com a banda conhecida por sua swingueira única. >