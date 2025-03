ACOLHIDA PELO PÚBLICO

Em meio a polêmicas, Claudia Leitte consegue arrastar foliões na Barra-Ondina

Artista ainda convidou Márcia Freire para subir no trio e cantar clássicos do Axé

Anna Luiza Santos

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 21:16

Claudia Leitte comandou o bloco Blow Out no Circuito Barra-Ondina Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Trio decorado, vestido com babados e uma multidão de fãs trajados de branco e vermelho. Claudia Leitte precisou apenas disso para animar a noite de sexta-feira (28) no Circuito Barra-Ondina. Com o seu clássico bloco Blow Out, a cantora foi acolhida pelo público LGBTQIA+ em meio às acusações de intolerância religiosa. >

A polêmica que Claudia se envolveu, ao se recusar a citar o nome da orixá Iemanjá na música 'Caranguejo', teve reflexos no Carnaval. Na abertura oficial da folia na última quinta-feira (27), no Campo Grande, a cantora foi vaiada pelo público ao subir no trio de Carlinhos Brown. >

A decisão de Claudia de cantar o hit do Carnaval colocando 'Yeshua' no lugar da orixá foi parar até no Ministério Público da Bahia com um inquérito de racismo religioso. >

Mas, apesar das críticas e posicionamento das comunidades de religiões de matrizes africanas, na Barra, Claudia conseguiu fazer o seu show sem interrupções. >

Na multidão, fãs de Salvador, de outros estados e até de outros países estavam presentes com os hits da ex-vocalista do Babado Novo na ponta da língua. Caio Del Vitta, de 45 anos, mora na Itália mas escolheu passar as férias na capital baiana nessa época do ano só para não perder o bloco da loira.>

Ele, que nasceu em Curitiba, marcou presença no Blow Out pela segunda vez. "Claudia é uma artista autêntica que não se rende às críticas. Ela sustenta o que ela faz e fala e isso me inspira", relatou. >

Do outro lado do trio, estava Júlio Albuquerque. Soteropolitano, ele revela que o bloco de Claudia é o seu ponto de partida pro Carnaval e conta que, quem fala mal, é porque nunca experimentou a pipoca. >

"O Blow Out é um espaço de acolhimento para nós gays que passamos o ano inteiro sendo discriminados. Ela nos abraça com sua arte e deve ser por isso que a atacam tanto". >

O nutricionista Fábio Campos também abriu seu coração e contou sobre a postura de Claudia diante das críticas. "A postura dela, enquanto crente e mulher branca de não citar Iemanjá na música é uma conduta pessoal. Não cabe querer impor algo que ela não é", disse. >

Saindo do chão e indo para cima do trio, Leitte animou as plateias dos camarotes e ainda contou com participações especiais. A loira convidou Márcia Freire para cantar o sucesso carnavalesco 'Vai Sacudir, Vai abalar', destacando a importância de Freire para a trajetória do Axé Music nesses 40 anos.>