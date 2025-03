PAIXÃO POR SALVADOR

Mariana Xavier faz ‘jornada dupla’ no Carnaval: ‘Fui baiana em outra vida’

Atriz carioca se declarou apaixonada pelo Carnaval de Salvador

Marina Branco

Publicado em 28 de fevereiro de 2025 às 20:55

Mariana Xavier no Camarote 2222 nesta sexta (28) Crédito: Marina Branco / CORREIO

Apaixonada pelo Carnaval da Bahia, a atriz Mariana Xavier, conhecida por seu trabalho em "Minha Mãe é uma Peça", está fazendo uma jornada dupla diária para aproveitar ao máximo a semana de festas em Salvador. Passando nos circuitos do Campo Grande e Barra Ondina no mesmo dia todos os dias, a atriz está acompanhando ao máximo todas as atrações. >

Começando a sexta-feira de Carnaval no Circuito Osmar, curtindo a pipoca e o trio de Saulo, Mariana foi direto para a Barra completar o dia, e garante que fará o mesmo amanhã.>

“Todo mundo me pergunta de onde vem essa energia”, conta. “Minha receita é pouco álcool e muita água”, disse a atriz.>

Carioca, Xavier foi pela primeira vez ao Carnaval de Salvador em 2001, e desde 2015 não perde um. “Eu sou carioca, mas eu sempre falo que acho que fui baiana em outra vida. Eu tenho uma paixão por esse lugar”, se declarou.>

Com um Carnaval tradicional também em seu estado, Mariana se divide entre Bahia e Rio, passando a primeira metade do feriado em Salvador, e indo ao Rio no finalzinho. Neste ano, ela irá na madrugada de domingo para segunda, para chegar a tempo de assistir a Sapucaí.>

Entre os dois, com muito amor pelo Rio, ela admite preferir a Bahia: “Se eu tivesse que escolher um só, seria o da Bahia”, garantiu.>

Além dos dois, ela conta que tem vontade de conhecer o Carnaval de Pernambuco, que nunca foi.>

Para ela, a graça é viver a festa, não importa com qual artista. “Não sei nem quem vai tocar hoje. Quando eu chego na Bahia, eu entro em um mood que qualquer coisa me diverte!”, afirma.>

No entanto, um trio que tem seu coração é o Filhos de Jorge, do qual afirma que é quase madrinha. Mariana sairá novamente com a banda amanhã (1), com um bloco infantil no Campo Grande.>

A despedida será no trio de Xanddy: “Minha paixão antiga, a despedida em grande estilo”.>