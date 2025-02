REVELAÇÃO

Maya Massafera faz desejo ao curtir Carnaval de Salvador: 'Sair grávida de um baiano'

A influenciadora marcou presença no Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, nesta sexta (28)

Curtindo a maior festa de rua do mundo na capital baiana, Maya Massafera revelou qual o seu desejo para o Carnaval de Salvador. A influenciadora marcou presença no Camarote Expresso 2222, no circuito Barra-Ondina, nesta sexta (28), onde revelou que espera voltar para casa da folia com um amor baiano. >

Animada com a folia, Maya destacou o clima contagiante da cidade e a oportunidade de rever amigos de diferentes regiões do Brasil. “Eu me diverti muito ontem. Revi vários amigos que não via há tempos. O Ney Lima, por exemplo, que mora aqui no Nordeste. É um lugar onde todo mundo se encontra, é pura diversão. Parece que está todo mundo em ritmo de festa e alegria. Qualquer lugar que você vai tem essa energia de felicidade”, afirmou.>