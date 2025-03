DANCINHAS

Thais Carla elogia danças do Carnaval de Salvador: ‘Transmite energia’

Influencer marcou presença na Barra nesta sexta (28)

Carioca de nascença mas há seis anos em Salvador, a influencer e dançarina Thais Carla marcou presença no Carnaval de Salvador. Em seu quarto ano de festa, a artista afirma ser apaixonada pela energia da cidade e do feriado. >

Em 2020, Thais viveu seu primeiro Carnaval baiano, e com a pandemia, só voltou em 2023 com uma "passadinha". No ano passado, com o lançamento de sua primeira música, conta que foi a vários lugares.