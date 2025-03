LUTO

YouTuber de aventuras morre aos 36 anos após acidente de carro nos EUA

Andrew Cross chegou a ficar um ano hospitalizado

O influenciador digital e youtuber Andrew Cross, conhecido como Desert Drifter, morreu aos 36 anos após mais de um mês internado. Ele sofreu um grave acidente de carro em 31 de janeiro, que resultou em uma lesão cerebral crítica, deixando-o dependente de aparelhos para sobreviver. O suporte vital foi desligado em 4 de março, conforme anunciado por sua irmã, Jenna, no site CaringBridge, plataforma usada para atualizar familiares, amigos e fãs sobre seu estado de saúde. >

Em sua mensagem, Jenna descreveu o momento da despedida como "pacífico e cheio de amor", com a presença dos pais, amigos próximos e da esposa de Andrew, Evelyn. Antes de retirar os aparelhos, a equipe médica o colocou em um ventilador móvel e o levou para uma última volta pela UTI, onde funcionários se alinharam nos corredores em sua homenagem. "No quarto, amigos e familiares leram as escrituras, oraram e cantaram durante o processo de remoção dos suportes de vida e por mais de uma hora depois. Foi tranquilo e lindo", escreveu Jenna. >