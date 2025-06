PRESIDENTE DOS EUA

Criptomoedas, resort de luxo e mais: Trump tem fortuna de quase R$ 30 bilhões

Saiba qual negócio é mais lucrativo

Larissa Almeida

Publicado em 14 de junho de 2025 às 18:57

Trump é residente dos Estados Unidos Crédito: Jonah Elkowitz/Shutterstock.com

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, faturou cerca de R$ 320 milhões (US$ 57,7 milhões) com a venda de moedas digitais ligadas ao seu nome. A informação aparece em um documento oficial de prestação de contas financeiras, divulgado por um órgão do governo americano responsável pela ética de autoridades públicas. >

Esse dinheiro veio de uma empresa chamada World Liberty Financial, criada no ano passado por Trump e seus filhos, que vende um tipo de criptomoeda – um dinheiro virtual que pode ser comprado e vendido pela internet, como o famoso Bitcoin. A empresa foi lançada pouco antes da eleição e lucrou com pessoas interessadas em moedas associadas à imagem do ex-presidente. >

Apesar do valor alto, o lucro com criptomoedas não foi a maior fonte de renda de Trump. Ele ganhou mais de US$ 110 milhões com campos de golfe e resorts, por meio de outra empresa sediada em Miami. O luxuoso clube Mar-a-Lago, por exemplo, rendeu mais de US$ 50 milhões em 2024. >

Trump também declarou possuir bens avaliados em mais de R$ 25 bilhões (US$ 4,8 bilhões), incluindo imóveis, campos de golfe e empresas como a Trump Media, que é dona da rede social que possui, a Truth Social. Vale destacar que o valor dos bens foi informado em faixas amplas, como "acima de US$ 50 milhões", o que impede saber o valor exato do patrimônio. >

Outras empresas ligadas a Trump também movimentam o mercado. A Fight Fight Fight LLC, por exemplo, vende uma moeda digital inspirada em memes sobre o ex-presidente, e organizou um jantar com ele para os 220 maiores compradores da moeda. >