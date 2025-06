TENSÃO

Reino Unido envia jatos ao Oriente Médio após ameaça do Irã

Mais cedo, Irã afirmou que poderia atingir bases militares do Reino Unido, caso país impedisse retaliação contra Israel

O governo do Reino Unido decidiu aumentar sua presença militar no Oriente Médio, e determinou o envio de jatos para a região, após ameaças do Irã. A decisão foi anunciada pelo primeiro-ministro Keir Starmer.>

A caminho da cúpula do G7, no Canadá, o premiê britânico disse que o envio de mais contingente militar para a região visa proteger os interesses do Reino Unido. Ele, no entanto, não confirmou se a medida tem como objetivo final apoiar Israel na escalada de violência contra o Irã. >