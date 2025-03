NAS REDES

Fiuk é detonado após gerar climão em programa da Globo; entenda

Cantor esteve na emissora acompanhado da irmã, Cleo, neste domingo (09)

Os irmãos Fiuk e Cleo foram juntos à Globo para participar da Batalha de Lip Sync, quadro do Domingão com Huck, na TV Globo. Na brincadeira, o filho de Fábio Júnior dublou Roberto Carlos e, no segundo desafio, interpretou Mick Jagger, vocalista da banda The Rolling Stones. Contudo, para além das apresentações, outro detalhe chamou a atenção dos internautas.