TV

Ama dorama? Veja lista de 10 opções imperdíveis

Gênero tem dominado as plataformas de streaming

Fernanda Varela

Publicado em 10 de março de 2025 às 16:36

Dorama caiu no gosto dos brasileiros Crédito: Reprodução

Quem curte assistir a filmes e séries nas plataformas de streaming já deve ter percebido que a quantidade de produções orientais cresceu bastante. Não é incomum passar o controle para o lado e ver diversos dramas asiáticos. Eles são conhecidos como "doramas".>

O termo, que originalmente se refere aos títulos japoneses, acabou englobando diversas produções como os famosos K-dramas ou doramas coreanos. Geralmente em formato de episódios semanais, o formato se assemelha às séries norte-americanas, mas há também aqueles que existem em forma de filmes.>

Veja 10 doramas imperdíveis para assistir:>

1) Pousando no Amor (Crash Landing on You)>

Onde assistir: Netflix>

Sinopse: Uma herdeira sul-coreana acidentalmente cai na Coreia do Norte após um acidente de parapente e se apaixona por um oficial do exército norte-coreano.>

2) Vincenzo (Vincenzo, o Advogado do Mal)>

Onde assistir: Netflix>

Sinopse: Vincenzo Cassano é um advogado italiano e membro da máfia, que volta à Coreia do Sul e se envolve em uma batalha contra uma poderosa corporação.>

3) Os Descendentes do Sol (Descendants of the Sun)>

Onde assistir: Netflix>

Sinopse: O romance entre um médico e um capitão do exército em uma missão de paz em um país marcado pela guerra e desastres naturais.>

4) A Força do Caráter de Do Bong-soon (Strong Woman Do Bong-soon)>

Onde assistir: Netflix>

Sinopse: Do Bong-soon tem força sobre-humana e trabalha como segurança de um CEO enquanto lida com problemas familiares e uma trama de mistério.>

5) O Rei: Monarca Eterno (The King: Eternal Monarch)>

Onde assistir: Netflix>

Sinopse: Um imperador de um reino paralelo e uma policial de outro mundo tentam fechar o portal entre suas dimensões enquanto lidam com intrigas políticas.>

6) Meu Amor de Outro Mundo (My Love from the Star)>

Onde assistir: Prime Video>

Sinopse: Um alienígena imortal se apaixona por uma atriz famosa na Terra enquanto lida com sua missão de voltar para o seu planeta natal.>

7) Os Herdeiros (The Heirs)>

Onde assistir: Prime Video>

Sinopse: Um grupo de jovens ricos, estudantes de uma escola de elite, lida com questões de família, amor e o peso de seu destino.>

8) O Café das 10 da Manhã (The 1st Shop of Coffee Prince)>

Onde assistir: Prime Video>

Sinopse: Uma jovem se disfarça de homem para trabalhar em uma cafeteria e acaba se apaixonando pelo chefe, sem que ele saiba sua verdadeira identidade.>

9) De Volta à Casa (Home Alone)>

Onde assistir: Prime Video>

Sinopse: A história segue uma mulher que, após a morte de sua mãe, se reconecta com seu passado, enquanto lida com questões familiares e amorosas.>

10) Respostas 1988 (Reply 1988)>

Onde assistir: Prime Video>