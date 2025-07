ATOR SUMIDO

Longe das telas, saiba quem é ator de ‘A Viagem’ que deseja voltar a atuar

Ator fez parte do elenco de novela reprisada no Vale a Pena Ver de Novo

O ator Felipe Martins causou curiosidade nos telespectadores ao aparecer novamente nas tardes da TV Globo na reprise de A Viagem (1994) no Vale a Pena Ver de Novo. Afastado da televisão há uma década, o ator viveu Tato. >

Hoje, com 64 anos, o ator vive em Teresópolis, interior do Rio de Janeiro. O ator mora em uma casa com quintal, piscina e canil, onde ficam seus dois cães. >